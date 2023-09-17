Чи будуть планові відключення електрики - розповіли у Міненерго

11:50 17 вересня Київ, Україна

З наближенням холодної пори року багато хто побоюється повторення блекаутів минулої зими. Хоча цього року такого ажіотажу із придбанням генераторів та іншого обладнання вже немає. Чого ж чекати населенню України від електросиситів? У Міненерго повідомили, що графіки відключень на випадок значних пошкоджень інфраструктури вже готові, хоча відключення поки що не плануються.. Про це у суботу, 16 вересня, розповіла заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.

"Всю весну та літо ми провели у важких ремонтних роботах. Водночас ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів та підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими”, - розповіла вона.

Грінчук підкреслила, що відключень світла та блекаутів не планується, але залишається ризик нових атак військ Росії на українську енергосистему. Вона зауважила, що тепер в українських енергетиків більше знань, до того ж у нас ще якісніша система ППО.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів та відключень, але операторами систем розподілу підготовлені графіки відключень, якщо раптом атаки росіян та пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки”, – резюмувала заступник міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала $2,3 млрд. на відновлення та захист об'єктів енергетики.