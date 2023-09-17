Чи будуть планові відключення електрики - розповіли у Міненерго

З наближенням холодної пори року багато хто побоюється повторення блекаутів минулої зими. Хоча цього року такого ажіотажу із придбанням генераторів та іншого обладнання вже немає. Чого ж чекати населенню України від електросиситів? У Міненерго повідомили, що графіки відключень на випадок значних пошкоджень інфраструктури вже готові, хоча відключення поки що не плануються.. Про це у суботу, 16 вересня, розповіла заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.
Грінчук підкреслила, що відключень світла та блекаутів не планується, але залишається ризик нових атак військ Росії на українську енергосистему. Вона зауважила, що тепер в українських енергетиків більше знань, до того ж у нас ще якісніша система ППО.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала $2,3 млрд. на відновлення та захист об'єктів енергетики.
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