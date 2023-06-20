Буданов: в Україні створюється спецзагін безсмертних полководців

"Тому у росіян та їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних вночі приходитиме в сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і буде їх кошмарити", - сказав він.