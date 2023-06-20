Буданов: в Україні створюється спецзагін безсмертних полководців

Голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував фейки російської пропаганди про свою загибель.
Про це він заявив у коментарі Kyiv Post.
Буданов зазначив, що зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів - Валерій Залужний, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа.
Про це він заявив у коментарі Kyiv Post.
Буданов зазначив, що зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів - Валерій Залужний, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа.
Чутки про загибель або тяжке поранення Кирила Буданова циркулюють у соцмережах з того часу, як росіяни завдали чергового ракетного удару по Києву 29 травня.
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