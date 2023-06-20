Буданов: в Україні створюється спецзагін безсмертних полководців

14:00 20 червня Київ, Україна

Голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував фейки російської пропаганди про свою загибель.

Про це він заявив у коментарі Kyiv Post.

Буданов зазначив, що зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів - Валерій Залужний, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа.
"Тому у росіян та їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних вночі приходитиме в сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і буде їх кошмарити", - сказав він.
Чутки про загибель або тяжке поранення Кирила Буданова циркулюють у соцмережах з того часу, як росіяни завдали чергового ракетного удару по Києву 29 травня.