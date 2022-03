Британські зірки підтримують український народ

08:52 11 березень Київ, Україна

Британський співак Том Оделл опублікував тікток, де підтримав український тренд. Ще на початку війни українці почали випускати тіктоки, де діляться щасливими спогадами. На тлі відео звучить лайв-версія популярного треку Another Love. Оделл опублікував реакцію на один з текстів у своєму акаунті.

«Я дуже пишаюся, що стільки українців використовують мою пісню для створення відео, як це. Хай живе Україна. Скоро я приїду і ми заспіваємо разом», – написав співак.

Також Том виступить 12 березня разом із нідерландським діджеєм Арміном ван Бюреном на концерті We are one у Бухаресті. Усі кошти від продажу квитків будуть передані до румунського "Червоного Хреста" для допомоги евакуйованим українцям.



Британський актор Бенедикт Камбербетч вийшов із українським прапором на церемонії вручення кінопремії Cinema Vanguard. Раніше актор підтримав українців у війні проти Росії та охарактеризував режим фашистів як ідіотизм та злочин.