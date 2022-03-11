Британські зірки підтримують український народ

Британський співак Том Оделл опублікував тікток, де підтримав український тренд. Ще на початку війни українці почали випускати тіктоки, де діляться щасливими спогадами. На тлі відео звучить лайв-версія популярного треку Another Love. Оделл опублікував реакцію на один з текстів у своєму акаунті.
Також Том виступить 12 березня разом із нідерландським діджеєм Арміном ван Бюреном на концерті We are one у Бухаресті. Усі кошти від продажу квитків будуть передані до румунського "Червоного Хреста" для допомоги евакуйованим українцям.
Британський актор Бенедикт Камбербетч вийшов із українським прапором на церемонії вручення кінопремії Cinema Vanguard. Раніше актор підтримав українців у війні проти Росії та охарактеризував режим фашистів як ідіотизм та злочин.
Британський актор Бенедикт Камбербетч вийшов із українським прапором на церемонії вручення кінопремії Cinema Vanguard. Раніше актор підтримав українців у війні проти Росії та охарактеризував режим фашистів як ідіотизм та злочин.
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