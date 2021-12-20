Британська бюджетна авіакомпанія почне польоти в Україну

Велика британська авіакомпанія EasyJet вперше з'явиться в небі України, лоукостер почне здійснювати авіаперевезення з жовтня 2020 року.
Згідно з офіційною інформацією авіаційних властей Італії ENAC, авіакомпанія вже отримала права на польоти з Італії в Україну. Список маршрутів поки невідомий, але вже є інформація, що компанія зможе виконувати в Україну 12 щотижневих рейсів.
Права оформили 23 липня на австрійське підрозділ EasyJet - EasyJet Europe Airline GmbH.
Раніше авіакомпанія ніколи не скоювала польоти в Україну, а на пострадянському просторі працювала тільки на російському ринку до 2016 року.
Довідка
EasyJet Airline Company Limited - лоукост-авіакомпанія Великобританії, яка була заснована в 1995 році. Зараз вона базується в аеропорту Лондон Лутон.
EasyJet є однією з найбільших бюджетних авіакомпаній Європи, виконуючи внутрішні і міжнародні рейси в більш ніж 30 країнах за більш ніж 300 напрямками, серед яких основні: Лондон, Женева, Берлін, Ньюкасл, Орлі, Базель, Брістоль і інші.
У грудні 2017 року керівництво аеропорту "Львів" заявило про те, що ведуться переговори з EasyJet про захід лоукостера на український ринок, але це ні до чого не привело.
В кінці березня 2020 року авіакомпанія EasyJet припинила всі польоти на невизначений термін через пандемію коронавируса і відновила їх тільки з 15 червня. Авіаційна влада повністю лібералізували ринок польотів між Україною та Італією в липні 2020 року.
Згідно з офіційною інформацією авіаційних властей Італії ENAC, авіакомпанія вже отримала права на польоти з Італії в Україну. Список маршрутів поки невідомий, але вже є інформація, що компанія зможе виконувати в Україну 12 щотижневих рейсів.
Права оформили 23 липня на австрійське підрозділ EasyJet - EasyJet Europe Airline GmbH.
Раніше авіакомпанія ніколи не скоювала польоти в Україну, а на пострадянському просторі працювала тільки на російському ринку до 2016 року.
Довідка
EasyJet Airline Company Limited - лоукост-авіакомпанія Великобританії, яка була заснована в 1995 році. Зараз вона базується в аеропорту Лондон Лутон.
EasyJet є однією з найбільших бюджетних авіакомпаній Європи, виконуючи внутрішні і міжнародні рейси в більш ніж 30 країнах за більш ніж 300 напрямками, серед яких основні: Лондон, Женева, Берлін, Ньюкасл, Орлі, Базель, Брістоль і інші.
У грудні 2017 року керівництво аеропорту "Львів" заявило про те, що ведуться переговори з EasyJet про захід лоукостера на український ринок, але це ні до чого не привело.
В кінці березня 2020 року авіакомпанія EasyJet припинила всі польоти на невизначений термін через пандемію коронавируса і відновила їх тільки з 15 червня. Авіаційна влада повністю лібералізували ринок польотів між Україною та Італією в липні 2020 року.
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