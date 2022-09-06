Бригади "швидких" почали навчати надання допомоги у разі хімічної та ядерної небезпеки

13:25 06 вересня Київ, Україна

В Україні близько 10% бригад екстреної медицини були перенавчені та переформатовані на допомогу у разі хімічної, біологічної та ядерної небезпеки.



Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



Йдеться про спеціально облаштовані бригади, які мають антидоти, костюми чи засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим у зоні ураження.

“Повністю підготуватися, наприклад, до застосування зброї масового знищення майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємось на тому, щоб підготувати систему, щоб вона могла швидко виявляти будь-які ризики», – заявив Кузін.

За його словами, у деяких регіонах вже пройшли тренінги для фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців – забезпечити ефективне реагування в області.



Кузін також зазначив, що у Дніпрі було проведено навчання, в рамках яких відпрацьовували евакуацію населення у разі аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення – від гучномовців до дворових чатів чи оголошень.