"Борщі-сусіди": в Україні відреагували на чергове бульбаІПСО

18:02 07 червня Київ, Україна

На кордоні з Україною прикордонники білорусі, щоб переманити наших захисників, застосували "заборонену гастрономічну тактику".

"Колеги" прикордонники записали аудіопослання, головним лейтмотивом якого стали схожі кулінарні традиції, зокрема йдеться про борщ

"білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності. До українського борщу, як правило, додають квасолю. А у білоруському борщі більше картоплі. Але, тим не менш, і те, і інше – це практично той самий борщ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, жіночий голос каже, що український та білоруський борщ – "борщі-сусіди та борщі-родичі", а в Європі немає нічого схожого.

"От чому борщ - це не тільки смачно та поживно, це ще й одна з основ нашої спільної східнослов'янської ідентичності. Борщ – це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші! І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік, спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте!” - наголошується у повідомленні.

На цей гастрономічний випад білорусів відреагували головний український борець за борщ шеф-кухар Євген Клопотенко та Держприкордонслужба України.

"білоруське ІПСО активізувалося і вони відразу пішли з козирів - розповідаючи нам про спорідненість через їжу. Є уточнення: а якщо у вас начебто є такий схожий борщ, то чому ви продовжуєте їсти російські борщ, які вже давно прокисли? Подумайте про це. А якщо подумаєте, то далі ще тема для роздумів: про культурну спадщину народу та його ідентичність. Що сталося з вашою мовою – гадаю не треба нагадувати. Ми ж свій оберігаємо, а традиційну кухню відроджуємо, щоби не повторити вашу долю. Якщо, нарешті, скинете диктатуру у своїй країні і станете змагатися на боці добра, то можемо ми і вам потім допоможемо у кулінарних питаннях, а дегустаторами запросимо Білоруський Добровольчий Корпус. Вони – чудовий референс для вас щодо того, що таке «дружні народи». п.с. Погрожувати українцям голодом, агітуючи повернутися до совок — дуже іронічно звичайно. Особливо цим голосом заучки. Сідайте, два.", - написав Клопотенко.

Українські прикордонники також дали гідну відповідь білорусам, зазначивши, що скільки бульби в "щи" не додай, виходить "союзна юшка"...

"Новий голова білоруських прикордонників вирішив, що нагодовані підлеглі – краще, ніж озброєні! Тому поки техніка у боксах, бульбаІПСО всім складом рвонуло переписувати рецепт українського борщу на білоруський мотив! Однак, скільки бульби в "щи" не додай, виходить "союзна юшка" … Одним словом, хороша спроба, але НІ! – відреагували на цинічну акцію білоруських прикордонників у ДПСУ.

Наразі білоруські прикордонники слухають записане захисниками українського кордону звернення білоруською мовою, в якому вичерпно пояснюється, що ж не так із "білоруським борщем".