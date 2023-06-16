"Борщі-сусіди": в Україні відреагували на чергове бульбаІПСО

На кордоні з Україною прикордонники білорусі, щоб переманити наших захисників, застосували "заборонену гастрономічну тактику".
"Колеги" прикордонники записали аудіопослання, головним лейтмотивом якого стали схожі кулінарні традиції, зокрема йдеться про борщ
.
"білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності. До українського борщу, як правило, додають квасолю. А у білоруському борщі більше картоплі. Але, тим не менш, і те, і інше – це практично той самий борщ", - йдеться в повідомленні.
Крім того, жіночий голос каже, що український та білоруський борщ – "борщі-сусіди та борщі-родичі", а в Європі немає нічого схожого.
"От чому борщ - це не тільки смачно та поживно, це ще й одна з основ нашої спільної східнослов'янської ідентичності. Борщ – це те, що нас об'єднує. Пам'ятайте про це, товариші! І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік, спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте!” - наголошується у повідомленні.
На цей гастрономічний випад білорусів відреагували головний український борець за борщ шеф-кухар Євген Клопотенко
та Держприкордонслужба України.
"білоруське ІПСО активізувалося і вони відразу пішли з козирів - розповідаючи нам про спорідненість через їжу. Є уточнення: а якщо у вас начебто є такий схожий борщ, то чому ви продовжуєте їсти російські борщ, які вже давно прокисли? Подумайте про це. А якщо подумаєте, то далі ще тема для роздумів: про культурну спадщину народу та його ідентичність. Що сталося з вашою мовою – гадаю не треба нагадувати. Ми ж свій оберігаємо, а традиційну кухню відроджуємо, щоби не повторити вашу долю.
Якщо, нарешті, скинете диктатуру у своїй країні і станете змагатися на боці добра, то можемо ми і вам потім допоможемо у кулінарних питаннях, а дегустаторами запросимо Білоруський Добровольчий Корпус. Вони – чудовий референс для вас щодо того, що таке «дружні народи».
п.с. Погрожувати українцям голодом, агітуючи повернутися до совок — дуже іронічно звичайно. Особливо цим голосом заучки. Сідайте, два.", - написав Клопотенко.
Українські прикордонники також дали гідну відповідь білорусам, зазначивши, що скільки бульби в "щи" не додай, виходить "союзна юшка"...
"Новий голова білоруських прикордонників вирішив, що нагодовані підлеглі – краще, ніж озброєні! Тому поки техніка у боксах, бульбаІПСО всім складом рвонуло переписувати рецепт українського борщу на білоруський мотив! Однак, скільки бульби в "щи" не додай, виходить "союзна юшка" … Одним словом, хороша спроба, але НІ! – відреагували на цинічну акцію білоруських прикордонників у ДПСУ.
Наразі білоруські прикордонники слухають записане захисниками українського кордону звернення білоруською мовою, в якому вичерпно пояснюється, що ж не так із "білоруським борщем".
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