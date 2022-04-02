Боротьба з пробками: в Києві впроваджують інтелектуальну систему відеоспостереження

06:42 09 липня Київ, Україна

На вулицях Києва з найбільш інтенсивним трафіком впровадять нову інтелектуальну транспортну систему відеоспостереження.

Система допоможе регулювати транспортні потоки на вулицях міста і запобігати появі заторів, повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

"Основна мета інтелектуальної транспортної системи (ІТС) - врівноважити навантаження на дорогах, аби належним чином організувати роботу громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті зазначають, що ІТС допоможе організувати роботу транспорту таким чином, щоб автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси або трамваї рухалися чітко за розкладом, а городяни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.



Департамент спільно з КП "Інформатика" та Управлінням патрульної поліції в Києві визначили ключові локації, де трафік найінтенсивніший. З них інтелектуальна система відеоспостереження почне аналіз і розрахунок регуляції. На першому етапі в тестовому режимі камери ІТС аналізуватимуть: перехрестя б-ра Лесі Українки, вул. Басейної, вул. Мечникова і вул. Лева Толстого; площу Перемоги і Європейську площу.



Всього було визначено 65 ключових магістралей і виїздів з міста, на яких повинна запрацювати інтелектуальна система відеоаналізу транспортних потоків.



Після аналізу трафіку і розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів і збалансувати обмеження на в'їзд для вантажного транспорту.