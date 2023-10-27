Боротьба з корупцією в Україні: думка громадян та динаміка змін

13:56 25 жовтня Київ, Україна

Понад половина українців бачать спроби подолати корупцію в країні. В той самий час, третина респондентів вважають ситуацію безнадійною.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Більшість українців – 59% – вважають, що в Україні справді є спроби боротися з корупцією та позитивні зрушення, про що, зокрема, свідчать останні новини про затримання та арешти. Водночас суттєва частка респондентів обирала варіант відповіді, що останні справи є свідченням "безнадійної корумпованості України та позитивних змін немає" (34%)", - йдеться у пресрелізі КМІС.

Зазначається, що раніше КМІС не ставив питання у такому формулюванні, тому важко однозначно говорити про динаміку настроїв. Однак наголошується, що взимку 2022-2023 років інститут проводив опитування про стан корупції та одним із питань було: "Як ви вважаєте, наскільки ефективно органами влади України ведеться боротьба з корупцією?"

"Якщо у 2018 році 25% відповіли "скоріше ефективно", то взимку 2022-2023 року – 50%. Тому ми можемо обережно припускати, що зараз думки українців щодо боротьби з корупцією більш оптимістичні, ніж були до повномасштабного вторгнення (і порівняно з тим), що було до Революції Гідності)”, - йдеться у пресрелізі.

Соціологи також зазначають, що із заходу на схід стає менше тих, хто вважає, що в Україні справді є спроби боротися з корупцією. Хоча при цьому в інших регіонах, крім сходу, більше тих, хто позитивно оцінює ситуацію, ніж негативно.Так, на заході 65% вважають, що боротьба є, а проти – 32%, які, навпаки, вважають Україну "безнадійно корумпованою". У центрі співвідношення 60% проти 34%, півдні – вже 53% проти 40%. На сході вже трохи більше негативно оцінюють ситуацію – 49% проти 45%, які вважають, що боротьба з корупцією є.