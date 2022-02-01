Боротьба з домашнім насильством: в Україні запустили вайбер-канал Stop Abuse

16:52 13 травень Київ, Україна

В Україні був запущений вайбер-канал Stop Abuse для боротьби з домашнім насильством, де можна буде знайти контакти служб, де можна отримати допомогу, поради та інформацію про нові закони та ініціативи.

Куди бігти, якщо мене б'є чоловік? А якщо батько чи мати? Мені здається чи я страждаю від психологічного насильства з боку дружини? На ці та інші питання тепер можна знайти відповіді в новому вайбер-каналі Stop Abuse Ukraine. Це співтовариство, засноване в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії по боротьбі з домашнім насильством "Мені здається".



Вайбер канал Stop Abuse Ukraine став наступним кроком кампанії. Його мета - комплексно проінформувати про одну з головних проблем в Україні, навчити розпізнавати насильство і сформувати нульову толерантність суспільства до кривдників.



Знайти верифікований вайбер-канал можна за допомогою пошуку в месенджері під назвою Stop Abuse Ukraine.



Щорічно майже 2 млн українців страждають від домашнього насильства. Щоб привернути увагу суспільства до проблеми і вражаючої статистики, ініціатори кампанії "Мені здається" також запустили серію рекламних плакатів.

Білборди і сітілайти "Досить мовчати" з'явилися на вулицях Києва.