Бомжа на таксі відвезли помитися. Везли в багажнику

З жалощів Андрій таксист відвіз бездомного чоловіка помитися. Незвичайність вчинку в тому, що відвіз він бомжа в багажнику автомобіля і не в баню, а на мийку для автомобілів. На мийці пасажира обслужили, використавши відповідні миючі засоби для машин. Ніхто не дізнався б про доброго таксиста з Волновахи, які не виклади він в соцмережі відео, яке при цьому знімав.

Журналісти знайшли на вокзалі потерпілого 38-річного бездомного на ім'я Геннадій. Він розповів, що сам попросив водія помити його, так як не має рідних і вдома. За допомогою поліції вдалося знайти і самого таксиста. Він стверджує, що злого умислу в скоєному не мав - просто вирішив допомогти людині, а про відео шкодує.

"Смердить, Його з магазинів постійно випроваджують. Каже: "Відвезіть мене помити". Ну куди я його посаджу в машину? Я йому кажу "Хочеш в багажник?" Він каже: "Я поїду, будь ласка, відвези", - розповів водій Микола Мугла.

Однак в ході розслідування виявилося, що в соцмережі є окрема сторінка з відео знущань над бомжем Геннадієм, зараз правоохоронці Донеччини закрили справу на прохання самого бездомного.

Зазначимо, влада Львова в минулому році доручили організувати щотижневі купання бездомних в лазні.