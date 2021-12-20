«Велике будівництво»: в Кривому Розі розпочато реконструкцію стадіону

14:29 05 квітень Київ, Україна

В рамках програми «Велике будівництво», відповідно до стандартів ФІФА і УЄФА, розпочато реконструкцію стадіону «Металург» в Кривому Розі.

Це буде сучасна, якісна і безпечна арена, повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«У цьому році за програмою президента «Велике будівництво» в області будуємо басейни та реконструюємо стадіони. Наймасштабніший проєкт - «Металург» в Кривому Розі. Роботи вже почалися», - розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

В ОДА зазначають, що за пів столітню історію «Металург» отримав добру славу, на ньому проходили легендарні матчі. Потім стадіон довгий час стояв занедбаний, а трибуни перебували в аварійному стані.

«Ми з друзями ходили сюди на матчі. Це було традицією городян. Розпочато масштабну реконструкцію - дуже важлива подія для Кривого Рогу. Хочеться, щоб стадіон «Металург» став однією з найкращих арен області і справжньою гордістю городян. А ще хорошою базою для розвитку спорту», - сказав народний депутат України Юрій Корявченков.

Поле оновленого стадіону буде з «живим» газоном. Зі спеціальною системою поливу та підігріву. Побудують нові трибуни на 19 тис. глядачів. Передбачено й місця для людей з інвалідністю. Встановлять потужні прожектори для освітлення, електронні табло.