Більшість українських переселенців планують повернутись додому

16:01 17 жовтня Київ, Україна

Абсолютна більшість (85%) українців, які стали внутрішніми переселенцями (ВПО) через повномасштабне вторгнення росії, мають намір повернутися додому, свідчить опитування групи «Рейтинг».



Із них 21% планує повернутися додому найближчим часом, 19% - зачекають, 45% - повернуться вже після завершення війни.



Лише 6% опитаних наголосили, що вже не повернуться додому.



Порівняно з липнем зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, і зменшилася кількість тих, хто повернеться після війни чи взагалі не повернеться.

За даними дослідження, продовжується також поступове повернення людей до місць роботи. 38% із тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце роботи. У той самий час третина опитаних досі не працює.