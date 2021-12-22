Більшість українців за вступ в НАТО і ЄС

16:45 13 серпень Київ, Україна





Відзначається, що "за" вступ до Євросоюзу готові проголосувати 57,7% опитаних, "проти" - 26,9%. 5,8% респондентів заявили, що не брали б участі в референдумі.



Центр "Соціс" і Центр Разумкова провели спільний, соціологічне опитування, яке показало, що більше половини українців підтримують вступ до НАТО і Євросоюз.Відзначається, що "за" вступ до Євросоюзу готові проголосувати 57,7% опитаних, "проти" - 26,9%. 5,8% респондентів заявили, що не брали б участі в референдумі.

У той же час за вступ України в НАТО на референдумі віддадуть свої голоси 47,7% респондентів, проти проголосували б 32,8%. Не брали б участі в референдумі 6,5% опитаних.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей, за такими показниками як вік, стать, тип поселення (місто / село) і поділ країни на області. Всього було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.