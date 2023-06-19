Більшість українців прагнуть зміни центральної влади після війни

14:53 19 червня Київ, Україна

Переважна більшість українців (73%) підтримує оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги України у війні.



Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



Найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі слідує уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.



Водночас менше респондентів – 23% – хотіли б після перемоги змінити президента.

"Україна є яскравим прикладом "ефекту згуртовування навколо прапора": хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення "розставило пріоритети" і зараз ми бачимо загалом високу підтримку дій влади для досягнення Перемоги", - проком результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на те, що українці згуртувалися для відсічі ворогові, це не означає, що вони готові "заплющити очі на зловживання чи некомпетентність певних політиків чи чиновників".