Більшість українців прагнуть зміни центральної влади після війни

Переважна більшість українців (73%) підтримує оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги України у війні.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі слідує уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.
Водночас менше респондентів – 23% – хотіли б після перемоги змінити президента.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі слідує уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.
Водночас менше респондентів – 23% – хотіли б після перемоги змінити президента.
Водночас він зазначив, що, незважаючи на те, що українці згуртувалися для відсічі ворогові, це не означає, що вони готові "заплющити очі на зловживання чи некомпетентність певних політиків чи чиновників".
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