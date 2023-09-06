Більшість українців визнають перемогою повернення всіх територій — опитування

16:37 29 серпня Київ, Україна

Більшість українців визнають перемогою у війні повернення всіх територій України у межах 1991 року.



Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Інституту соціології НАН України у червні 2023 року.



Зокрема, збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з росією. 34,3% респондентів вважають, що війна триватиме пів року — рік, і 42% вважають, що війна триватиме понад рік.

83,5% опитаних вважають, що нашою перемогою стане повернення всіх територій України у межах 1991 року. Інші змістовні варіанти не набирають навіть 5%.