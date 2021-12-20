Більшість українців проти другого терміну Зеленського

15:35 02 грудень Київ, Україна

58,2% українців не підтримують ідею балотування президента України Володимира Зеленського на другий термін, а 34,3% – за.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) після пресконференції Зеленського, на якій він заявив, що рішення про другий термін прийматиметься на основі підтримки народу України.