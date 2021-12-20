Більшість українців проти другого терміну Зеленського

58,2% українців не підтримують ідею балотування президента України Володимира Зеленського на другий термін, а 34,3% – за.
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) після пресконференції Зеленського, на якій він заявив, що рішення про другий термін прийматиметься на основі підтримки народу України.
КМІС також запитав у респондентів про ставлення до дистанційного онлайн-голосування на виборах, про роботу якого Зеленський говорив на пресконференції. 65,9 відсотка висловилися проти такої ініціативи через страх фальсифікацій на користь влади, 29 відсотків – за.
Соціологи поцікавилися думкою людей щодо ефективності Зеленського як Верховного головнокомандувача у разі повномасштабного вторгнення Росії до України. 51,6% респондентів вважають, що президент не буде здатний спрацювати ефективно та організувати оборону країни. 35,9 відсотка – протилежної думки.
За введення воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ біля кордону України висловилися 32,8 відсотка респондентів, проти – 58,1 відсотка.
За даними КМІС, бойкот пропрезидентською партією "Слуга народу" телеканалів "Україна" та "Україна 24", що належать бізнесменові Рінату Ахметову, вважають справедливим "через упередженість каналів" 20,2 відсотка респондентів. Водночас 49,6 відсотка вважають, що в основі цього рішення лежить "нетерпимість до критики".
Наміри влади з деолігархізації 36 відсотків опитаних сприймають як популістський крок для підвищення рейтингу. 20,7 відсотка респондентів вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам. 18 відсотків висловлюють думку, що це щире прагнення справедливості та рішення, яке дозволить стати Україні успішнішою.
КМІС зазначає, що про зрив спецоперації із затримання бійців приватної військової компанії "Вагнер" знають 65,7 відсотка опитаних. Головними причинами зриву респонденти вважають "злив" інформації вищим політичним керівництвом України (37,4 відсотка) та нестачу професіоналізму та помилки влади (20,3 відсотка).
КМІС проводив опитування 26-29 листопада методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не увійшли анексований Росією Крим, а також окремі райони Донецької та Луганської областей. У ході опитування проведено 1203 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2 відсотка.
Нагадаємо, що у середу, 1 грудня, Зеленський виступив із щорічним посланням до Верховної Ради України.
Соціологи поцікавилися думкою людей щодо ефективності Зеленського як Верховного головнокомандувача у разі повномасштабного вторгнення Росії до України. 51,6% респондентів вважають, що президент не буде здатний спрацювати ефективно та організувати оборону країни. 35,9 відсотка – протилежної думки.
За введення воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ біля кордону України висловилися 32,8 відсотка респондентів, проти – 58,1 відсотка.
За даними КМІС, бойкот пропрезидентською партією "Слуга народу" телеканалів "Україна" та "Україна 24", що належать бізнесменові Рінату Ахметову, вважають справедливим "через упередженість каналів" 20,2 відсотка респондентів. Водночас 49,6 відсотка вважають, що в основі цього рішення лежить "нетерпимість до критики".
Наміри влади з деолігархізації 36 відсотків опитаних сприймають як популістський крок для підвищення рейтингу. 20,7 відсотка респондентів вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам. 18 відсотків висловлюють думку, що це щире прагнення справедливості та рішення, яке дозволить стати Україні успішнішою.
КМІС зазначає, що про зрив спецоперації із затримання бійців приватної військової компанії "Вагнер" знають 65,7 відсотка опитаних. Головними причинами зриву респонденти вважають "злив" інформації вищим політичним керівництвом України (37,4 відсотка) та нестачу професіоналізму та помилки влади (20,3 відсотка).
КМІС проводив опитування 26-29 листопада методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не увійшли анексований Росією Крим, а також окремі райони Донецької та Луганської областей. У ході опитування проведено 1203 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2 відсотка.
Нагадаємо, що у середу, 1 грудня, Зеленський виступив із щорічним посланням до Верховної Ради України.
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