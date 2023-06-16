Більшість українців відчули погіршення економічного стану

16:13 08 червня Київ, Україна

Опитування соціологічної групи 'Рейтинг' свідчить про те, що більшість українців відчули погіршення власного економічного стану за останні півроку, проте українці зберігають оптимістичні очікування щодо майбутньої економічної ситуації та свого добробуту.

За даними опитування, 59% українців відчули погіршення власного економічного стану за останні півроку, у 35% воно не змінилося, лише 6% відчули покращення. Оцінки становища в Україні загалом гірші: 75% відчули погіршення, 14% говорять про відсутність змін, 8% про покращення.



Незважаючи на це, говорячи про економіку країни в майбутньому, у респондентів більше позитивних надій: 35% очікують на поліпшення, 28% — думають, що нічого не зміниться, 26% очікують на погіршення.



Щодо особистої ситуації – то 31% сподіваються, що наступного року їх особисте економічне становище покращиться, 39% вважають, що воно не зміниться, 17% – мають песимістичні погляди щодо цього.



Як зазначають соціологи, хоча кількість тих, хто зазнає поліпшення в динаміці, не збільшилася, однак у порівнянні з ситуацією рік тому, негативні оцінки дещо зменшилися (з 75% у липні 2022 до 59% зараз) за рахунок збільшення категорії тих, хто констатує відсутність змін.



Також знизилися і негативні оцінки становища в Україні (з 36% до 26%) разом зі збільшенням числа змін, що не помітили.. Також у питанні майбутніх очікувань і щодо себе, і щодо країни спостерігається збільшення кількості тих, хто очікує стабільності і зменшення тих, хто чекає погіршення.



Згідно з опитуванням, найкращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців заходу, молодших респондентів, працюючих і особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі самі тенденції й у оцінці майбутнього. В оцінках економіки України не помітно особливих різниць у демографічних групах.