Більшість шведів підтримують вступ країни до НАТО

Згідно з опитуванням, проведеним інститутом громадської думки Novus Institute, за вступ Швеції до НАТО висловилися 51% громадян країни. Ще тиждень тому їх було 45%.
Про це пише BFM TV.
Опитування інших соціологічних структур також показують схильність більшості шведів до вступу до союзу.
На зрушення у громадській думці впливає вторгнення росії в Україну, а також дебати про членство в НАТО у сусідній Фінляндії, де у середу парламент розпочав обговорення цього питання, повідомляє Novus Institute. У разі вступу цієї країни до НАТО приєднання до альянсу підтримають 64%.
Уряд Фінляндії минулого тижня вручив парламентаріям «білу книгу», де оцінюються наслідки членства в НАТО. У звіті наголошується, що без членства в альянсі Фінляндія «не має гарантій безпеки, незважаючи на те, що зараз є його партнером».
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відвідала минулого тижня свою шведську колегу Магдалену Андерссон і зазначила, що дві країни, які є партнерами НАТО, хоча офіційно не є учасниками альянсу, просуваються вперед у питанні членства.
На зрушення у громадській думці впливає вторгнення росії в Україну, а також дебати про членство в НАТО у сусідній Фінляндії, де у середу парламент розпочав обговорення цього питання, повідомляє Novus Institute. У разі вступу цієї країни до НАТО приєднання до альянсу підтримають 64%.
Уряд Фінляндії минулого тижня вручив парламентаріям «білу книгу», де оцінюються наслідки членства в НАТО. У звіті наголошується, що без членства в альянсі Фінляндія «не має гарантій безпеки, незважаючи на те, що зараз є його партнером».
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відвідала минулого тижня свою шведську колегу Магдалену Андерссон і зазначила, що дві країни, які є партнерами НАТО, хоча офіційно не є учасниками альянсу, просуваються вперед у питанні членства.
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