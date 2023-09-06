Більшість поранених військовослужбовців України турбуються щодо перспектив післявоєнного життя

"Ми проаналізували бар'єри та потреби поранених військовослужбовців на всіх етапах їхнього шляху при контакті з відповідними сервісами: від евакуації до повернення на службу або звільненням. Для комплексного аналізу було залучено дві цільові аудиторії – власне військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій, та їхні сім'ї, а також представники військових частин та лікувальних закладів”, – йдеться у повідомленні Gradus Research.