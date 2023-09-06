Більшість поранених військовослужбовців України турбуються щодо перспектив післявоєнного життя

Опитування, проведене компанією Gradus Research, виявило, що 72% поранених українських військовослужбовців відчувають страх, що держава забуде про них після повернення в цивільне життя.
За даними опитування, основною причиною страхів післявоєнного життя є забуття державою ветеранів після війни (72%). Також більше половини опитаних бояться, що не зможуть знайти роботу (55%) та не зможуть звикнути до мирного життя (49%).Ще 35% військових вважають, що поранення, які вони отримали під час війни, може вплинути на ставлення з боку оточення.
Опитування проводилося для виявлення найбільших точок болю та проблем, пов'язаних з лікуванням, проходженням ВЛК та МСЕК, а також для виявлення базових потреб військових. Опитування проводилося у форматі тестування.
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