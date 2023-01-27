Більшість німців підтримують передачу танків Україні

54% німецьких виборців підтримують рішення уряду Німеччини надіслати Україні танки Leopard 2, свідчать дані опитування, проведеного громадським мовником Німеччини ZDF.
38% німців виступили проти.
Найбільше рішення щодо "Леопардів" підтримують прихильники "Зелених" (75), ХДС/ХСС (64%), Соціал-демократичної партії Німеччини (61%) та Вільної демократичної партії (55%). Проти виступають прихильники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (89%) та більшість шанувальників лівих (57%).
Спостерігається відмінність у настроях і серед мешканців різних регіонів держави. Якщо на заході постачання основних бойових танків підтримують більшість (за: 59%, проти: 33%), то на сході респонденти переважно відкидають це рішення (за: 35%, проти: 57%).
Щодо наслідків рішення уряду Німеччини серед німців немає єдності: 48% вважають, що надання Україні танків підвищить ризик нападу росії на західні країни, проте стільки ж, 48%, не висловлюють стурбованість із цього приводу.
Спостерігається відмінність у настроях і серед мешканців різних регіонів держави. Якщо на заході постачання основних бойових танків підтримують більшість (за: 59%, проти: 33%), то на сході респонденти переважно відкидають це рішення (за: 35%, проти: 57%).
Щодо наслідків рішення уряду Німеччини серед німців немає єдності: 48% вважають, що надання Україні танків підвищить ризик нападу росії на західні країни, проте стільки ж, 48%, не висловлюють стурбованість із цього приводу.
Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю 24-26 січня. Під час нього дослідники опитали 1345 виборців Німеччини.
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