Більшість німців підтримують передачу танків Україні

17:15 27 січня Київ, Україна

54% німецьких виборців підтримують рішення уряду Німеччини надіслати Україні танки Leopard 2, свідчать дані опитування, проведеного громадським мовником Німеччини ZDF.

38% німців виступили проти.

Найбільше рішення щодо "Леопардів" підтримують прихильники "Зелених" (75), ХДС/ХСС (64%), Соціал-демократичної партії Німеччини (61%) та Вільної демократичної партії (55%). Проти виступають прихильники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (89%) та більшість шанувальників лівих (57%).



Спостерігається відмінність у настроях і серед мешканців різних регіонів держави. Якщо на заході постачання основних бойових танків підтримують більшість (за: 59%, проти: 33%), то на сході респонденти переважно відкидають це рішення (за: 35%, проти: 57%).



Щодо наслідків рішення уряду Німеччини серед німців немає єдності: 48% вважають, що надання Україні танків підвищить ризик нападу росії на західні країни, проте стільки ж, 48%, не висловлюють стурбованість із цього приводу.

"Особливо часто про такий ризик говорять прихильники "Альтернативи для Німеччини" (75%), найрідше - прихильники "Зелених" (33%)", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю 24-26 січня. Під час нього дослідники опитали 1345 виборців Німеччини.