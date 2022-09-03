Більше половини жителів Фінляндії висловилися за припинення видачі турвіз громадянам росії

17:26 04 серпня Київ, Україна

Згідно з опитуванням, проведеним фінською мовною корпорацією Yle, більше половини жителів Фінляндії (58%) висловилися за припинення видачі туристичних віз громадянам росії. Проти виявилися лише 24% опитаних. Важко з відповіддю 18%.

Найчастіше запровадження обмежень підтримували жителі північної та східної частин Фінляндії, заможні чоловіки віком 50-64 років, а також прихильники ідей Шведської народної партії та партії «Влада належить народу».



Противниками ініціативи переважно стали молоді люди 25-34 років, жінки, прихильники консервативної Коаліційної партії та націоналістичної «Справжні фіни».

Глава консульського відділу МЗС Фінляндії Юссі Таннера раніше говорила, що є кілька варіантів обмежень туризму з росії. Саме міністерство підтримує шлях дотримання законів Євросоюзу та правил Шенгенської зони, які забороняють повне припинення оформлення віз.



Серед інших варіантів:

обмеження кількості заяв на візи;

дозвіл на в'їзд у країну лише з вагомих причин (відвідування родичів, лікування, похорон);

закриття кордону для пасажирських перевезень;

анулювання раніше виданих росіянам віз.

Наприкінці липня усі партії Фінляндії проголосували за введення заборони на візи росіянам. 4 серпня президент країни Саулі Ніїністе обговорить цю тему з урядом.