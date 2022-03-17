Більше половини українців візьмуть участь в опитуванні президента

12:53 20 жовтня Київ, Україна

За даними соціологічного дослідження, 55% українців готові відповісти на п'ять запитань президента під час місцевих виборів 2020.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

"55% респондентів на цей момент мають намір взяти участь в "опитуванні" президента", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що респондентам під час опитування пропонувалося вибрати одну з інтерпретацій "опитування" президента: це щирий намір почути думку більшості або політична технологія для досягнення власних цілей.

"Думки респондентів розподілилися порівну: 44% вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія. 41% респондентів не довірятимуть результатам "опитування" президента. Будуть їм довіряти - 43%", - додається в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський оприлюднив питання анонсованого ним опитування на 25 жовтня.