Більше половини українців візьмуть участь в опитуванні президента

За даними соціологічного дослідження, 55% українців готові відповісти на п'ять запитань президента під час місцевих виборів 2020.
Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.
Відзначається, що респондентам під час опитування пропонувалося вибрати одну з інтерпретацій "опитування" президента: це щирий намір почути думку більшості або політична технологія для досягнення власних цілей.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський оприлюднив питання анонсованого ним опитування на 25 жовтня.
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