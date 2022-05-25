Більше половини громадян України виступили за повернення смертної кари

18:07 19 серпня Киев, Украина

Згідно з результатами опитування, проведеного серед українців від 18 років, ідею відновлення смертної кари підтримують 51% опитаних.

Про це повідомляє соцгрупа Рейтинг за результатами опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації" у четвер, 19 серпня.



При цьому 45% - проти цього, а 4% - не змогли відповісти. Найбільше таку ідею підтримують люди похилого віку, бідніші, з низьким рівнем освіти, чоловіки, а також ті, хто відчуває негативні емоції до себе (сором, гнів, печаль, байдужість і страх).



За даними опитування, 57% людей віком понад 61 рік підтримують ідею страти, а серед людей 16-24 років - всього - 37%, серед 25-30 років - 46%.



У той самий час серед опитаних чоловіків - 55% підтримують смертну кару, а серед жінок - 49%.



Крім того, в регіональному аспекті Київ проти смертної кари (55%), далі йдуть Галичина (52%) і захід (47%) - можливо, через більш високий рівень віри в Бога. У той самий час за смертну кару - 58% опитаних на півдні, 55% - в центрі і 54% - на сході.



Відзначимо, що мораторій на виконання смертних вироків набув чинності в Україні в 1995 році, але запрацював лише з 1997 року. Нарешті, 29 грудня 1999 року Конституційний Суд визнав, що смертна кара суперечить Конституції.