Більше не будуть перестрибувати: нові турнікети в київському метро

17:39 23 листопада Київ, Україна

Встановлені на станції "Сирець" турнікети вищі за ті, до яких кияни та гості столиці вже звикли, і на відміну від старих пристроїв, їх неможливо перескочити зверху.

Як повідомляли в київському метрополітені , необхідність встановити нові турнікети в підземці назріла вже давно. Старі пристрої часто били пасажирів по ногах, тоді як нові не будуть нести такої загрози, оскільки обладнані вертушками.

Плюс до всього вони будуть приймати оплату за допомогою банківських карт, смартфонів з NFC, карт оплати проїзду, карток киянина і паперових або електронних QR-квитків.



До кінця року вони з'являться на таких станціях: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" і "Харківська".



Загальна вартість всіх турнікетів, які планують встановити в київській підземці, становить майже 102 мільйони гривень.