"Велике будівництво" дійшло до запорізьких лікарень, там йде повна реконструкція приймальних відділень

В рамках державної програми президента "Велике будівництво" відразу в декількох лікарнях Запоріжжя та області проходить глобальне оновлення приймальних відділень.
На офіційній Facebook-сторінці "Великого будівництва" оприлюднені фото реконструкції.
Відзначається, що нова медична інфраструктура і нова техніка, якою будуть обладнані приймальні відділення в рамках програми президента Володимира Зеленського, дозволять прискорити процес допомоги хворим.
Так, на фото видно, що в обласному центрі повним ходом йде реконструкція приймального відділення лікарні №9.
Також в активній фазі процес реконструкції в обласній клінічній лікарні.
У місті Василівка реконструюють приймальне відділення центральної районної лікарні.
Нагадаємо, програма "Велике будівництво" передбачає капітальні інвестиції в інфраструктуру, в тому числі - соціальну. Реконструкція приймальних відділень також входить в президентську програму.
Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в поточному році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.
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