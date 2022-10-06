"Велике будівництво" дійшло до запорізьких лікарень, там йде повна реконструкція приймальних відділень

15:08 11 березня Київ, Україна

В рамках державної програми президента "Велике будівництво" відразу в декількох лікарнях Запоріжжя та області проходить глобальне оновлення приймальних відділень.



На офіційній Facebook-сторінці "Великого будівництва" оприлюднені фото реконструкції.



Відзначається, що нова медична інфраструктура і нова техніка, якою будуть обладнані приймальні відділення в рамках програми президента Володимира Зеленського, дозволять прискорити процес допомоги хворим.



Так, на фото видно, що в обласному центрі повним ходом йде реконструкція приймального відділення лікарні №9.



Також в активній фазі процес реконструкції в обласній клінічній лікарні.



У місті Василівка реконструюють приймальне відділення центральної районної лікарні.



Нагадаємо, програма "Велике будівництво" передбачає капітальні інвестиції в інфраструктуру, в тому числі - соціальну. Реконструкція приймальних відділень також входить в президентську програму.



Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в поточному році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.