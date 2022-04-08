Лікарні в зоні ООС отримали гумдопомогу з Франції

12:12 09 липня Київ, Україна

У Краматорськ прибув гуманітарний вантаж з Франції, в рамках міжнародної ініціативи «Допомога Схід».

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Об'єднаних сил.



За словами засновника ініціативи «Допомога Схід», командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вантаж призначений для закладів охорони здоров'я, розташованих в районі проведення операції Об'єднаних сил.

«Допомогу отримають міські та дитячі лікарні Краматорська, Маріупольський військовий госпіталь і лікарня міста Торецьк», - повідомив Наєв.

Він додав, що для потреб медичних установ надійшло, зокрема, 84 багатофункціональних ліжка для реанімаційних та хірургічних відділень, спеціалізовані ліжка з магнітним захистом для людей з проблемами орієнтації в просторі, ортопедичні матраци та медичні витратні матеріали.



Як повідомлялося, гуманітарну ініціативу «Допомога Схід» генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв організував в квітні 2018 року.