Лікарню в Бородянці забезпечили сонячними панелями Ілона Маска

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини.. На деокупованих територіях, які найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне харчування під час її відключень.. А я ще раз дякую Ілоні Маскі за допомогу нашій країні",- зазначив Федоров.