Лікарню в Бородянці забезпечили сонячними панелями Ілона Маска

У Бородянці облаштували лікарню сонячними панелями Tesla від Ілона Маска.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Сонячні панелі потужністю 13.9 кВт встановили у "Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги".
За даними військової адміністрації області, сонячна станція здатна забезпечити заклад електроенергією щонайменше на добу.
Надалі такі станції альтернативної енергії планують встановити в інших об'єктах критичної інфраструктури Київської області.
За даними військової адміністрації області, сонячна станція здатна забезпечити заклад електроенергією щонайменше на добу.
Надалі такі станції альтернативної енергії планують встановити в інших об'єктах критичної інфраструктури Київської області.
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