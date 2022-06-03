Лікарню в Бородянці забезпечили сонячними панелями Ілона Маска

18:29 03 червня Київ, Україна

У Бородянці облаштували лікарню сонячними панелями Tesla від Ілона Маска.

 
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
 
"Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини.. На деокупованих територіях, які найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне харчування під час її відключень.. А я ще раз дякую Ілоні Маскі за допомогу нашій країні",- зазначив Федоров.
 
Сонячні панелі потужністю 13.9 кВт встановили у "Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги".

За даними військової адміністрації області, сонячна станція здатна забезпечити заклад електроенергією щонайменше на добу.

Надалі такі станції альтернативної енергії планують встановити в інших об'єктах критичної інфраструктури Київської області.