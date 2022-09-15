Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців у готелях

08:03 15 вересня Київ, Україна

Уряд Болгарії продовжив програму розміщення українських біженців у готелях до кінця жовтня, повідомив міністр туризму Болгарії Ілін Димитров.

"Програму з розміщення українських біженців у готелях буде продовжено до 31 жовтня у чинній вартості, це буде фінал програми, тож можна буде організувати нову програму", - сказав Димитров.

Він висловив сподівання, що це буде останнє розширення програми та з'явиться нова програма з інтеграції біженців у соціальну систему.

"Це європейські гроші, ми регулярно щотижня виплачуємо кошти за цією програмою, механізм оплати дуже складний, до виплати суми 32 кроки, яка займає щонайменше 15 днів", - додав міністр.

Відомо, що в травні влада Болгарії заявляла, що не може дозволити собі утримувати громадян України в прибережних готелях через початок літнього туристичного сезону.



Це викликало заклики до відставки віцепрем'єра Калини Константинової. Зрештою уряд відмовився від скасування програми.



З початку війни в Україні до Болгарії прибуло понад 300 тисяч людей. Уряд заявив, що 110 тисяч осіб отримали тимчасовий захист та притулок. Проте громадянські активісти кажуть, що значна частина українців у Болгарії отримали підтримку від громадян та громадських організацій, а не держави.