Болгарія готова прийняти українських біженців. Працює офіційний портал

12:58 01 березень Київ, Україна

У Болгарії запущено інформаційний портал для охочих евакуюватися з України.



Єдиний інформаційний портал #BGforUkraine створений за підтримки уряду Республіки Болгарія та є офіційним джерелом інформації про заходи та дії щодо російської військової агресії в Україні.



На ньому українські, болгарські та іноземні громадяни, які перебувають на території України та бажають бути евакуйовані до Болгарії, можуть знайти для цього всю необхідну інформацію та ознайомитись з конкретним алгоритмом дій.



Портал працює трьома мовами: болгарською, українською та англійською. https://gov.bg/en/ukraine/news/5680