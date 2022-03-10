Понад тисячу людей в евакуаційній колоні з Енергодару прибуло до Запоріжжя

21:07 09 березень Київ, Україна

Евакуаційні автобуси з міста Енергодар приїхали до Запоріжжя, повідомили міський голова Дмитро Орлов та ДСНС.

"Енергодарці, які евакуювалися сьогодні "зеленим коридором" Енергодар-Запоріжжя, прибули до зазначеного пункту призначення. Громадяни на особистому транспорті теж уже підтягуються до передмістя. Видихаємо на сьогоднішній день", - повідомив міський голова.

Усього було евакуйовано понад 600 жінок та дітей. Їх вже розміщують та обігрівають у Запоріжжі.