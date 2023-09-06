Більше третини українців підтримують одностатеві шлюби

17:04 28 серпня Київ, Україна

Кожен третій українець припускає легалізацію одностатевих шлюбів (37% – за, 22% – не визначилися), 42% опитаних українців висловилися проти легалізації одностатевих шлюбів, і 33% з них – категорично проти.





Зазначається, що молодші респонденти більше за старших підтримують запровадження одностатевих шлюбів в Україні, а жінки виявляють більше толерантності до таких спілок. Про це свідчать результати опитування, проведеного до Дня Незалежності України соціологічною групою "Рейтинг".Зазначається, що молодші респонденти більше за старших підтримують запровадження одностатевих шлюбів в Україні, а жінки виявляють більше толерантності до таких спілок.

У правозахисному ЛГБТ -центрі "Наш світ" зазначили , що громадська підтримка легалізації одностатевих союзів в Україні зростає. Зокрема, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, опублікованого у червні 2023 р., запровадження в Україні реєстрованих партнерств для одностатевих пар підтримали 28% респондентів. Проти були 39%, а 26% відповіли, що їм байдуже.