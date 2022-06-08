Понад півмільйона українців уже заявили про втрачене житло – Мінцифри

20:20 08 червня Київ, Україна

Українці подали через "Дію" 195 тисяч заяв на відновлення пошкодженого майна. Це щонайменше 540 000 людей, які втратили вдома.



Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив Мстислав Банік, керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації.

"Оскільки держава та органи місцевого самоврядування будуть відновлювати, упорядковувати ці будинки, то “Дія” стає способом контакту з їхніми власниками. Адже багато хто ще не в тих населених пунктах, де є їхнє пошкоджене житло”, – розповів Банік.

За його словами, з даними про пошкоджені житлові приміщення вже працює Міністерство інфраструктури та місцева влада.



Відомо також, що на 25 травня загальна сума прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування житлових та нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищувала $105.5 млрд або понад 3.1 трлн.. Про це свідчить аналіз, який здійснюється у рамках проекту, росія заплатить командою KSE Institute.



За оцінками аналітиків проекту, сума збитків через руйнування житлового фонду зросла ще на $5.5 млрд. Крім подальшої руйнації, цифра пов'язана з додаванням нових міст до переліку населених пунктів, за якими провадиться розрахунок.



Наприкінці травня загальна сума збитків житловому фонду становила $39.3 млрд. Найбільше від руйнування житлового фонду постраждали такі міста, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Усього через війну пошкоджено, зруйновано або втрачено понад 44 млн квадратних метрів житла українців.



Нагадаємо, що для харків'ян створили чат-бот, за допомогою якого можна дізнатися про стан власного житла. Жителі міста, які виїхали через постійні обстріли військових РФ, можуть звернутися за допомогою до спеціального чат-боту @tviyDimKharkivBot. Там повідомляється чи постраждало житло, якщо так – то наскільки. Також міститься інформація про те, чи є в будинку газ, вода та електрика.