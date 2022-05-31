Понад половина українців покладають відповідальність за війну на росіян – опитування

09:28 31 травня Київ, Україна

Більше половини українців (54%) покладають відповідальність за війну на росіян, а 96% - на уряд росії, свідчить опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Якщо порівняти з першою половиною лютого 2022 року, на 16% зросла кількість тих, хто підтримує вступ України до ЄС. Крім того, за час війни на 5% побільшало тих, хто «за» вступ України в НАТО.



Більшість респондентів (78%) виступають «проти» будь-яких поступок росії, якщо переговори продовжаться. У той самий час, 7% готові відмовитися від вступу в НАТО в обмін на мир. Ще третина українців (34%) вважають, що переговори України та росії не можливі до військового рішення війни, а 44% вважають, що їх треба звести виключно до гуманітарних питань.



Як перемогу України 41% опитаних розглядатимуть вигнання російських військ, відновлення кордонів станом на січень 2014 року, а також знищення російської армії та сприяння розпаду всередині росії. Водночас 6% українців готові прийняти варіант, за якого Крим залишиться окупованим росіянами. Ще для 3% перемога прийнятна і за умови, що окупованим залишиться Донбас. Також 1% респондентів розглядатиме як перемогу ситуацію, за якої під окупацією будуть Херсонська та частина Запорізької області.

За час війни змінилося і ставлення до партнерів України. Більше респондентів вважають другом Велику Британію (66%), а також Польщу та США (65% та 63% відповідно). До війни у топ-3 союзників, на думку українців, входили США (38%), Польща (35%) та Німеччина (28%).

Також зросла кількість тих, хто стурбований можливими провокаціями з боку білорусі: понад третина українців (34%), які проживають у центральних та західних областях, сприймають загрозу нападу з території білорусі як «високу» чи «середню».



Опитування проводилося методом face-to-face протягом 7–15 травня серед 1000 дорослих респондентів семи західних та чотирьох центральних областей України.