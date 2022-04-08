Більше половини українців не користуються додатком "Дія"

20:23 10 листопада Київ, Україна

Згідно з даними дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 51% українців не користуються додатком "Дія" та не планують.

"14% відзначили, що мають встановлений додаток "Дія" на своєму смартфоні. Ще 11% хотіли б або планують встановити. 51% не мають і не планують встановлювати, 24% не мають смартфонів", - йдеться в результатах дослідження.

Також серед тих, хто має додаток або ж хоче його встановити, 68% не проти мати в додатку сторінку "Споживач+" з електронними чеками, гарантіями на товар і списком продавців, які мають ідентифікацію як суб'єкти господарської діяльності і не приховують її при зверненні споживачів по поверненню /обміну/ гарантійного ремонту товару.



Додамо, дослідження проводилося з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року серед населення старше 18 років, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.