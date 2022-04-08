Більше половини українців не користуються додатком "Дія"

Згідно з даними дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 51% українців не користуються додатком "Дія" та не планують.
Також серед тих, хто має додаток або ж хоче його встановити, 68% не проти мати в додатку сторінку "Споживач+" з електронними чеками, гарантіями на товар і списком продавців, які мають ідентифікацію як суб'єкти господарської діяльності і не приховують її при зверненні споживачів по поверненню /обміну/ гарантійного ремонту товару.
Додамо, дослідження проводилося з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року серед населення старше 18 років, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Додамо, дослідження проводилося з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року серед населення старше 18 років, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
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