Більше половини опитаних українців потребують грошей, а близько третини – роботи

18:59 06 жовтня Київ, Україна

Більше половини (66%) опитаних українців потребують грошей, а близько третини (31%) – роботи, свідчать результати десятої хвилі дослідження Gradus Research за підтримки ЄС та партнерства з Центром Економічного Відновлення.





Потреби в продуктах, медикаментах, доступі до медичного обслуговування та освіти, навпаки, зменшуються.

Майже три чверті опитаних, 74%, продовжують одержувати зарплату. Але майже половина з них не впевнені, чи отримуватимуть її надалі (47%). Водночас зменшення рівня доходів відзначають 77% респондентів. Тільки 3% вказують, що їхній дохід збільшився.

Водночас зростає рівень працевлаштованості українців, зараз він становить 61%. Найкраще працевлаштовані ті, що залишилися вдома (66%). Також працюють 55% ВПО та 52% тих, хто виїхав за кордон.

Незважаючи на фінансову скруту, українці стали більш позитивно оцінювати стан свого фізичного та ментального здоров'я. Про деякі проблеми з фізичним здоров'ям говорять 46% опитаних (раніше було 49%), а про ментальні проблеми – 38% (було 42%).

Також збільшується кількість тих, хто прагне повернутись додому – зараз їх 78%. Це найвищий показник із травня 2022 року, він зріс на 16% з вересня. У той самий час 71% респондентів зазначили, що мають можливість залишитися за кордоном, але справді збираються там залишитися лише 7%.

Опитування проводилося з 23 по 26 вересня методом самозаповнення анкети у мобільному додатку серед 2 тисяч українців.