Понад 90% українців довіряють військовим та ветеранам

18:16 17 серпня Київ, Україна

Український ветеранський фонд спільно з соціологічною групою «Рейтинг» провели опитування щодо ставлення українців до військових та ветеранів.



Близько 90% опитаних довіряють військовим ЗСУ, а також ветеранам, що воюють із 2014 року. Така сама кількість людей підтримує ідею надання пільг бізнесам, які започаткували ветерани.

Про образ ветерана

Дослідники кажуть, що єдиного образу ветерана для суспільства ще не сформовано. Зокрема, близько третини респондентів вважають, що ветерани – це ті, хто воює сьогодні. Проте така ж кількість учасників опитування відповіла, що ветерани – це учасники Другої світової війни.





Стереотип про те, що «ветеран» – учасник Другої світової війни, найчастіше підтримує молодь, йдеться в опитуванні.

Ставлення суспільства до ветеранів

64% опитаних відчувають до ветеранів російсько-української війни подяку, а 50% – гордість. Чверть відчуває смуток, а приблизно така сама кількість опитаних – радість.



«Рейтинг» зазначає, що люди, які мають знайомих, які воювали у 2014-2021 роках і продовжують воювати, частіше відчувають подяку та гордість.



Водночас близько 3% опитаних відчувають провину при зустрічі з ветераном, а 2% – сором і страх. Байдужість, гнів і неприязнь відчуває 1% опитаних.

Позитивне та негативне в образі ветерана

Патріотизм ветеранів вважають позитивною рисою 75% опитаних, майже чверть опитаних зазначила, що ветеранам властива незалежність у прийнятті рішень та дисциплінованість, ще 13% виділили їхню працелюбність, а 9% – законослухняність.



Щодо негативних рис третина вважає, що ветеранам властива емоційна нестабільність, чверть – закритість та нелюдимість. Ще 17% вважають, що ветеранам властива жорстокість, 14% – нездатність адаптуватися, 11% – схильність до насильства. Також 11% опитаних вважають, що ветерани не мають негативних рис.



Про жорстокість та емоційну нестабільність ветеранів частіше говорять жінки, про закритість – чоловіки, зазначають соціологи. Люди, у яких є ветерани серед знайомих, найчастіше говорять про емоційну нестабільність, наголошує «Рейтинг».

Потреби ветеранів, на думку суспільства

На думку опитаних, ветерани очікують від цивільних громадян підтримки (46%) та подяки (36%). Про дружнє ставлення, вшанування та розуміння відзначили 20-21%, виконання зобов'язань – 15%. Найменше опитані вважають, що ветерани очікують на співчуття – всього 5%.



Рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижчим від необхідного – 32%, а вищим –

11%.

Проблеми ветеранів, на думку суспільства

Половина опитаних переконана, що для українських ветеранів, мабуть, проблема безробіття. Приблизно стільки людей вважають, що проблемами можуть бути конфлікти в сім'ї, зловживання алкоголем або наркотиками.





69% вважають низьким ризик самогубств та порушення законів для ветеранів.

Половина опитаних зазначила, що не зустрічала інформацію про скоєння злочинів ветеранами російсько-української війни до повномасштабного вторгнення росії, що почалося 24 лютого.



Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну більше половини опитаних сказали, що не зустрічали інформацію про злочини ветеранів. 18% часто зустрічали, 10% - іноді, а 13% - рідко.



Опитування було проведено 6 та 7 серпня способом телефонних інтерв'ю. Для цього опитали 1000 людей.



В Україні офіційно було близько 500 тисяч ветеранів на 24 лютого 2022 року. Наразі у реєстрі Міністерства соціальної політики понад 770 тисяч осіб зі статусом учасника бойових дій.



"Рейтинг" прогнозує, що після завершення російсько-української війни в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів.