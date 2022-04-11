Понад 8 тисяч українців захотіли допомагати у ліквідації наслідків війни

19:30 11 квітня Київ, Україна

За шість днів понад вісім тисяч громадян України подали заявку про готовність допомагати у ліквідації наслідків війни, повідомила ДСНС у Телеграмі.

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ запросило українців та українок у добровольці з цивільного захисту – брати участь у розборі завалів, порятунку людей, наданні допомоги постраждалим, розвантаженні гуманітарних вантажів та інших заходах. Для цього потрібно було заповнити відповідну форму.

За шість днів заявки подали понад вісім тисяч людей.
“Більше половини – це Київ та Київська область… Така небайдужість вражає та надихає! Численні звернення та дзвінки типу: "Я зареєструвався, коли викличуть працювати?" підтверджують вашу рішучість допомогти людям”, – йдеться у повідомленні ДСНС.
У службі зазначили, що органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх одночасно:
“Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами російської федерації, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів. Україна, на відміну від країни-агресора, цінує життя кожного громадянина. Наші сапери працюють у режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для вашої роботи", - сказали у ДСНС.