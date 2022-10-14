12:43 14 жовтня Київ, Україна

Понад 7 мільйонів українців стали переселенцями через війну, з них понад мільйон – це діти, повідомляє Мінреінтеграції.



За даними міністерства, в Україні 5670 місць компактного проживання для переселенців, там мешкає близько 1 мільйона громадян.



Де найбільше ВПО