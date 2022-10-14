Понад 7 мільйонів українців стали переселенцями через війну

12:43 14 жовтня Київ, Україна

Понад 7 мільйонів українців стали переселенцями через війну, з них понад мільйон – це діти, повідомляє Мінреінтеграції.

За даними міністерства, в Україні 5670 місць компактного проживання для переселенців, там мешкає близько 1 мільйона громадян.

Де найбільше ВПО
  • Найбільше переселенців зареєструвалося у східних областях (Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій) – 1,9 мільйона.
  • На заході України (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області) – 1,7 млн переселенців.
  • На півночі (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) – 1,6 мільйона ВПО.
  • У центральних областях (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) – 1 мільйон.
  • На півдні України (Одеса, Миколаїв) – 0,7 мільйона переселенців.