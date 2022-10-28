Понад 70% українців відчувають стрес та нервозність – дослідження

Через війну в українському суспільстві переважають напруженість, надія та втома. Понад 70% українців відчувають стрес чи сильну нервозність
Про це свідчить нове дослідження Gradus Research.
Половина опитаних відчуває тривожність та напруження. Серед причин – страх за власну безпеку та безпеку близьких, розлука з рідними, втрата роботи.
Половина опитаних відчуває тривожність та напруження. Серед причин – страх за власну безпеку та безпеку близьких, розлука з рідними, втрата роботи.
Основні бар'єри:
- відчуття «моя проблема недостатня для такого»;
- переконання, що з важким психологічним станом можна впоратися самостійно;
- упередження та стереотипи щодо психологічної допомоги, які існують у нашому суспільстві.
Незважаючи на такий високий рівень стресу та нервозності, культури звернення до фахівців із психічного здоров'я немає, пояснюють у Gradus Research.
Лише 7% громадян мали досвід звернення до психолога чи психотерапевта і лише 1% мають регулярні сесії.
Експерти зазначають, що, незважаючи на те, що настрої у населення досить напружені та стомлені, проте переважна більшість українців відчувають надію на краще.
Дослідження шляхом заповнення анкети проводилося наприкінці вересня 2022 року.. В опитуванні взяли участь 2100 осіб віком від 18 до 60 років.
Результати дослідження використовують для роботи над Національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.
Результати дослідження використовують для роботи над Національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.
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