Понад 70% українців відчувають стрес та нервозність – дослідження

09:41 28 жовтня Київ, Україна

Через війну в українському суспільстві переважають напруженість, надія та втома. Понад 70% українців відчувають стрес чи сильну нервозність

Про це свідчить нове дослідження Gradus Research.



Половина опитаних відчуває тривожність та напруження. Серед причин – страх за власну безпеку та безпеку близьких, розлука з рідними, втрата роботи.

«Українці іноді думають, що їм потрібна допомога, але все одно за нею не звертаються», – зазначають дослідники.

Основні бар'єри:

відчуття «моя проблема недостатня для такого»;

переконання, що з важким психологічним станом можна впоратися самостійно;

упередження та стереотипи щодо психологічної допомоги, які існують у нашому суспільстві.

Незважаючи на такий високий рівень стресу та нервозності, культури звернення до фахівців із психічного здоров'я немає, пояснюють у Gradus Research.



Лише 7% громадян мали досвід звернення до психолога чи психотерапевта і лише 1% мають регулярні сесії.

«Інші ж тікають від реальності в інтернет, фільми, розмови з друзями та алкоголь. Саме тому 70% експертів наголошують на необхідності доступності цих послуг», – коментує Ганна Іллєнко, директор з продажу та розвитку Gradus Research.

Експерти зазначають, що, незважаючи на те, що настрої у населення досить напружені та стомлені, проте переважна більшість українців відчувають надію на краще.

Дослідження шляхом заповнення анкети проводилося наприкінці вересня 2022 року.. В опитуванні взяли участь 2100 осіб віком від 18 до 60 років.



Результати дослідження використовують для роботи над Національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.