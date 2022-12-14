14:15 14 грудня Київ, Україна

Понад 60% українців витратять частину новорічного бюджету на допомогу ЗСУ чи постраждалим від війни, свідчать опитування компанії «Делойт».



Донати на ЗСУ випередили за популярністю алкогольні напої (33%).



Загалом більшість українців (61%), незважаючи на війну, планують новорічні та різдвяні покупки, хоча купуватимуть менше товарів, ніж у 2021 році.



Бюджет майже половини українців (49%) на шопінг у новорічно-різдвяний період коливається в межах від 1 до 5 тис. грн. Найбільше планують витратити мешканці Києва та області, а також українці за кордоном.



Також "Делойт" склав портрет типового покупця. Це жінка від 28 до 42 років, яка працює в комерційній чи бюджетній організації, що живе в Києві, області, в центрі або на заході України.

При здійсненні покупок в першу чергу враховуватимуться наявність знижок та власний попередній досвід. Закупівлі планують на другу половину грудня та в основному офлайн. Купувати подарунки для сім'ї (83%) та найнеобхідніше – одяг, взуття, продукти харчування та товари для дітей.



Крім того, 63% українців не купуватимуть товари, якщо їхній виробник чи продавець не залишив ринок росії.



Дослідження проводилися методом онлайн-опитування серед понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій), а також українців, які тимчасово перебувають за кордоном.