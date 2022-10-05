Понад 60% опитаних українців розповіли про погіршення психічного здоров'я під час війни

14:56 05 жовтня Київ, Україна

Більше половини опитаних соціологами українців відзначили погіршення стану власного фізичного здоров'я під час повномасштабного вторгнення росії, а понад 60% відчули погіршення психічного здоров'я.





Такими є результати опитування, проведеного в рамках проєкту "Оцінка збитків, завданих військовими злочинами рф в Україні".

Соціологи опитали з 15 по 19 вересня 2 тисячі українців віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати врахували з використанням актуальних даних Державної служби статистики України, а вибірка дослідження репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.



Так, про погіршення здоров'я повідомили мешканці деокупованих та прифронтових територій, зон бойових дій, люди старшого віку, менш забезпечені, ті, кому довелося розділитися з сім'єю, і ті, хто втратив близьких на війні.

Серед загальної кількості опитаних:

47% мають близьких родичів, які служать на війні;

майже 20% повідомили, що мають серед близьких родичів таких, із якими втратили контакт, та не знають, де вони перебувають;

5% мають серед близьких загиблих через війну;

3% мають серед близьких таких, кого примусово депортували до росії чи окупованих територій сходу чи Криму;

7% зазначили, що особисто чи їхні близькі родичі отримали поранення, каліцтва через воєнні дії;

35% опитаних доводилося тимчасово розділятися зі своєю родиною/партнером через війну: 12% довелося, але вони вже возз'єдналися, 23% поки що живуть окремо. Водночас 52% відзначили, що не розділялися через війну зі своїми близькими;

32% опитаних зазнали матеріальних втрат у результаті війни, а 67% – не зазнали. Серед втрат найчастіше називали гроші – 36%, житло – 23%, побутову техніку – 14%. Ще 7% казали, що втратили свійських тварин, 6% – автомобіль, 5% – виробництво, 4% – комерційну нерухомість.

Близько чверті опитаних змінили своє місце проживання в Україні за час повномасштабного вторгнення росії, а найбільше серед тих, хто проживав у зоні бойових дій – 64%, а також у Києві – 42%.



Третина тих, хто покидав будинки, вже повернулися, 9% серед переселенців планують повернутися найближчим часом, а 15% – ще зачекають. Ще третина має намір повернутися, але лише коли закінчиться війна.



Не планують повертатися лише 6%. До деокупованих населених пунктів повернулася вже половина тих, хто виїжджав звідти під час війни.