Понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф

09:02 05 травня Київ, Україна

Станом на ранок 5 травня, понад 629 дітей постраждали через збройну агресію росії: загинула 221 дитина, поранено понад 408.



❗️Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у:



🔹Донецькій області - 139,

🔹Київській - 116,

🔹Харківській - 95,

🔹Чернігівській - 68,

🔹Херсонській - 46,

🔹Миколаївській - 44,

🔹Луганський - 37,

🔹Запорізький - 27,

🔹Сумській - 17,

🔹Києві - 16,

🔹Житомирській – 15.