Понад 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф

Станом на ранок 5 травня, понад 629 дітей постраждали через збройну агресію росії: загинула 221 дитина, поранено понад 408.
❗️Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
🔹Донецькій області - 139,
🔹Київській - 116,
🔹Харківській - 95,
🔹Чернігівській - 68,
🔹Херсонській - 46,
🔹Миколаївській - 44,
🔹Луганський - 37,
🔹Запорізький - 27,
🔹Сумській - 17,
🔹Києві - 16,
🔹Житомирській – 15.
❗️Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
🔹Донецькій області - 139,
🔹Київській - 116,
🔹Харківській - 95,
🔹Чернігівській - 68,
🔹Херсонській - 46,
🔹Миколаївській - 44,
🔹Луганський - 37,
🔹Запорізький - 27,
🔹Сумській - 17,
🔹Києві - 16,
🔹Житомирській – 15.
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