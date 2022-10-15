Понад 5 млрд мобільних телефонів підуть на звалище цього року

09:31 15 жовтня Київ, Україна

Цього року по всьому світу на звалище вирушить загалом 5,3 млрд мобільних телефонів. А вже до 2030 року у світі на звалище вирушатиме близько 74 млн тонн електроніки та електротехніки щорічно. Такий підрахунок зробили учасники міжнародного форуму відходів електроніки та електроприладів (WEEE) у п'ятницю, 14 жовтня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що прогноз WEEE розроблено на основі глобальної статистики продажів, наочно демонструє колосальну проблему, яку "електронні відходи" є для навколишнього середовища.

Дослідники встановили, що люди не поспішають віддавати на переробку свої телефони, а це означає, що цінні метали – наприклад, кобальт в акумуляторах чи мідь у електропроводці – для нових телефонів доведеться видобувати по новій.

"Більшість людей просто не замислюється про те, що кожен із цих невеликих предметів має пристойну цінність уже сам по собі", - сказав генеральний директор WEEE Паскаль Леруа.

На сьогоднішній день по всьому світу налічується загалом близько 16 млрд мобільників. При тому, що в Європі, наприклад, майже кожний третій апарат давно не використовується.

Зазначимо, експорт смартфонів вартістю нижче 10 тисяч рублів у росію склав у першому півріччі 2022 року 2,7 млн одиниць. Цей показник на 56% менший, ніж за аналогічний період минулого року.