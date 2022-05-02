Понад 50% українців підтримують новорічний локдаун

Згідно з даними опитування соцгрупи "Рейтинг", кількість українців, які підтримують жорсткий карантин, в тому числі і на новорічні свята, збільшилася.
Також зазначено, що протягом останніх двох тижнів рівень підтримки "карантину вихідного дня" зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Тільки 34% очікують, що в результаті реалізації проєкту поширення коронавірусу зменшиться, при цьому 64% - не згодні з цим.
Опитування проведене 28-30 листопада 2020 року серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Опитування проведене 28-30 листопада 2020 року серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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