Понад 50% українців підтримують новорічний локдаун

11:41 02 грудня Київ, Україна

Згідно з даними опитування соцгрупи "Рейтинг", кількість українців, які підтримують жорсткий карантин , в тому числі і на новорічні свята, збільшилася.

"Підтримка впровадження "жорсткого карантину" (локдауну) виросла з 36 до 42% (кількість противників зменшилася з 61 до 55%). Аналогічно, зросла кількість респондентів (з 55 до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться . При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього)", - йдеться в результатах дослідження.

Також зазначено, що протягом останніх двох тижнів рівень підтримки "карантину вихідного дня" зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Тільки 34% очікують, що в результаті реалізації проєкту поширення коронавірусу зменшиться, при цьому 64% - не згодні з цим.



Опитування проведене 28-30 листопада 2020 року серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.