Понад 50 тисяч людей повернулися на Миколаївщину

16:37 22 грудня Київ, Україна

За останні кілька тижнів у Миколаїв повернулися понад 50 тисяч людей. Про це УНН повідомили в Офісі Президента України.



Зазначається, що життя у деокупованих районах Миколаївщини поступово відновлюється. Працюють лікарні, пункти роздачі дров, Пункти незламності, надходить гуманітарна допомога.



Через складну ситуацію в енергосистемі країни в Миколаївській області зараз діють планові відключення електроенергії, але графік відключень чітко дотримується.