Понад 400 населених пунктів залишаються без світла через бойові дії та негоду

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 411 населених пунктів. Через наслідки негоди залишаються знеструмленими 100 населених пунктів, із них 27 — понад добу. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, немає підстав запровадження графіків відключень.
Про це повідомляє "Укренерго".
За даними енергетиків, 29 жовтня середньодобова температура була на 3°C нижчою, ніж попередньої неділі 22 жовтня (11,5°C проти 14,5°C). Незважаючи на похолодання, вечірній максимум споживання електроенергії був на 0,2% нижчим, ніж цей показник у неділю, 22 жовтня.
Також повідомляється, що 29 жовтня для збереження балансу між споживанням та виробництвом електроенергії та безпеки роботи енергосистеми обмежувалася робота електростанцій на поновлюваних джерелах енергії (ВІЕ) максимальною величиною 892 МВт в окремий час.
Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися.
30 жовтня імпорт електроенергії виконується у вечірній час максимального споживання зі Словаччини та Молдови. Загальний об'єм 143 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 60 МВт. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в денні (період активної роботи електростанцій на ВІЕ) та нічний час (добовий мінімум споживання) та загальним обсягом 1321 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 320 МВт.
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