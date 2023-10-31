Понад 400 населених пунктів залишаються без світла через бойові дії та негоду

12:36 30 жовтня Київ, Україна

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 411 населених пунктів. Через наслідки негоди залишаються знеструмленими 100 населених пунктів, із них 27 — понад добу. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, немає підстав запровадження графіків відключень.

Про це повідомляє "Укренерго".

“Через наслідки негоди без світла залишаються 100 населених пунктів, з них 27 понад добу, у Донецькій, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Продовжуються ремонтні роботи. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів. Через обстріл є пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, 29 жовтня середньодобова температура була на 3°C нижчою, ніж попередньої неділі 22 жовтня (11,5°C проти 14,5°C). Незважаючи на похолодання, вечірній максимум споживання електроенергії був на 0,2% нижчим, ніж цей показник у неділю, 22 жовтня.



Також повідомляється, що 29 жовтня для збереження балансу між споживанням та виробництвом електроенергії та безпеки роботи енергосистеми обмежувалася робота електростанцій на поновлюваних джерелах енергії (ВІЕ) максимальною величиною 892 МВт в окремий час.



Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися.

"Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", – зазначили в Укренерго.