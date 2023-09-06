Понад 400 компаній намагаються приховати бізнес-зв'язки з росією - Опендатабот

14:08 28 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними



Станом на 23 лютого 2022 року, Опендатабот виявив "російський слід" у 20 881 компанії, зареєстрованій в Україні. За півтора року повномасштабної війни, незважаючи на наявні законодавчі заборони, 401 компанія з "російським слідом" здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з росії.



З початку повномасштабної війни понад чотири сотні українських компаній позбулися "російського сліду". Зміни відбулися, незважаючи на законодавчі обмеження, запроваджені з метою захисту національних інтересів України після початку повномасштабного вторгнення росії.Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот Станом на 23 лютого 2022 року, Опендатабот виявив "російський слід" у 20 881 компанії, зареєстрованій в Україні. За півтора року повномасштабної війни, незважаючи на наявні законодавчі заборони, 401 компанія з "російським слідом" здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з росії.

Топ-10 компаній щодо виторгу за результатами 2022 року, які прибрали зв'язки з рф після 24 лютого 2023 року:

Що відомо про заборону зміни власників у компаніях із "російським слідом"

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було запроваджено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній, власниками яких є громадяни росії. Це обмеження було введено для того, щоб забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв'язку з військовою агресією росії.



Поки що лише окремі категорії громадян росії мають право здійснювати зміни в компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, які законно проживають на території України та мають у своїй власності частку в статутному капіталі компанії до 10%.



Крім того, законодавством не визначено жодних обмежень щодо громадян росії, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, яка не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.