Понад 325 тисяч українців повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно в Діє

18:29 07 лютого Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 325 тисяч українців повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно через додаток "Дія".



Про це розповіли в уряді.



Озвучуючи цю цифру, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков додав, що обов'язок України як держави забезпечити необхідний механізм компенсації постраждалим.

"Ми не чекатимемо на репарації, а використовуємо заарештовані російські активи для компенсацій", - каже міністр.

Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроект, який має встановити механізм компенсації, про який свідчить Кубраков.. За ідеєю депутатів, люди, житло яких зруйнували росіяни, зможуть придбати нове через сертифікат.



Розмір компенсації обчислюватимуть комісії при органах місцевого самоврядування на підставі методики, яку ще потрібно розробити чиновникам.



Із сертифікатом можна буде купити житло на первинному чи вторинному ринках у будь-якому населеному пункті, але не на тимчасово окупованих територіях та у місцях проведення бойових дій.



Якщо закон буде прийнято, то пріоритетно надаватимуть компенсації учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, яку вони отримали в результаті війни, сім'ям загиблих ветеранів та іншим соціально вразливим групам населення.