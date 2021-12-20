Більше 2 тисяч корупціонерів за перше півріччя - НАПК

За повідомленням прес-служби НАПК (Національне агентство з протидії корупції), за перше півріччя в реєстрі корупціонерів налічується 2018 чоловік.

З них 429 осіб звинувачуються в кримінальних правопорушення. В адміністративні правопорушення викриті 1532 особи, а 57 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Обурливо, але основну частину виявлених корупціонерів складають службовці (в тому числі і колишні) Державної кримінально-виконавчої служби та Національної поліції.

Зокрема, до реєстру корупціонерів включені 102 співробітника ДКВС:

двоє з них притягнуто до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

99 працівників ДКВС притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації;

один - до дисциплінарної відповідальності, йому оголошено догану.

До реєстру корупціонерів також потрапили 175 поліцейських:

12 правоохоронців притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення:

5 поліцейських - за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (три сержанта, один лейтенант і один старший лейтенант поліції);

7 поліцейських потрапили до цього реєстру за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на прийняття рішення (два старших лейтенанта, три капітана, один майор і один підполковник).

При цьому до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації залучені 156 правоохоронців. За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані притягнутий один поліцейський.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто сім поліцейських:

четверо були звільнені за одержання неправомірної вигоди або подарунка;

троє отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів;

один отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації.

Відзначимо, що в порівнянні з попереднім роком в цьому році кількість притягнутих до відповідальності і внесених до реєстру працівників Національної поліції знизилася на 33%, а ДКВС - на 11%.

Нагадаємо, що спосіб життя чиновників перевірять на відповідність декларацій. НАПК проводитиме перевірку на підставі журналістських розслідувань та інших повідомлень в ЗМІ.

Також повідомлялося, що більшість справ про порушення фінансування партій закриті. Суди закрили 80% таких справ, повідомили в НАПКА. При цьому на розгляді знаходиться ще 381 справу.