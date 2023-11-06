Понад 20% природоохоронних територій України постраждали через війну

14:28 06 листопада Київ, Україна

Війна надає руйнівний вплив на навколишнє середовище, і її наслідки можуть відчуватися не тільки зараз, а й для майбутніх поколінь. Сьогодні війна завдала шкоди понад 20% природоохоронних територій України.

Про це йдеться у повідомленні Міндовкілля.



Внаслідок російської збройної агресії на сьогодні:

Уражено 812 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га.

Під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, які є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються в рамках законодавства ЄС та Ради Європи.

У зоні ризику знаходяться 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.

Окупованими залишаються 514 об'єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га.

Практично знищено два водно-болотні угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Пійма Сім Маяків".

Знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку тощо.

Пошкоджено ареали проживання видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейський червоний список видів тварин та рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

У Міндовкілля зазначили, що цей перелік і масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебувають під окупацією або очікують на розмінування.