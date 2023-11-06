Понад 20% природоохоронних територій України постраждали через війну

Війна надає руйнівний вплив на навколишнє середовище, і її наслідки можуть відчуватися не тільки зараз, а й для майбутніх поколінь. Сьогодні війна завдала шкоди понад 20% природоохоронних територій України.
Про це йдеться у повідомленні Міндовкілля.
Внаслідок російської збройної агресії на сьогодні:
Внаслідок російської збройної агресії на сьогодні:
- Уражено 812 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га.
- Під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, які є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються в рамках законодавства ЄС та Ради Європи.
- У зоні ризику знаходяться 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.
- Окупованими залишаються 514 об'єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га.
- Практично знищено два водно-болотні угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Пійма Сім Маяків".
- Знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку тощо.
- Пошкоджено ареали проживання видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейський червоний список видів тварин та рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.
У Міндовкілля зазначили, що цей перелік і масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебувають під окупацією або очікують на розмінування.
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